Grupo da Iniciativa Liberal vai apresentar manifesto

Um grupo de membros da Iniciativa Liberal (IL) vai apresentar na segunda-feira um manifesto sobre o futuro do partido. De acordo com Tiago Mayan, ex-candidato às presidênciais, trata-se de «um movimento variado de um conjunto alargado de membros que têm uma visão para o partido, e como tal, é natural que seja apresentado em todas as dimensões», disse ao Nascer do SOL.

Este anúncio surgiu depois de o nosso jornal ter avançado que Mayan estaria a ser incentivado a avançar contra a liderança de Rui Rocha. Em causa estão os resultados do último ato eleitoral, em que o que partido, apesar de ter mantido os oito deputados, perdeu em Lisboa – considerado o principal bastião da IL – mas ganhou em Aveiro.

Ao que o Nascer do SOL apurou, outra questão que está a preocupar os militantes do partido diz respeito às próximas eleições europeias, em que João Cotrim Figueiredo vai encabeçar a lista, considerando que há um risco do partido não conseguir eleger nenhum eurodeputado.

Esta não é a primeira vez que o ex-candidato presidencial põe em causa o rumo seguido pela atual liderança do partido. Em julho passado, Mayan juntamente com mais três membros – Miguel Ferreira da Silva, o primeiro presidente IL, José Cardoso que entretanto desfiliou-se do partido e Hugo Condessa, ex-candidato a líder do núcleo do Porto – que foram os rostos de um movimento que avançou com alterações aos atuais estatutos. Uma questão que entretanto tem sido adiada e só voltará a estar em cima da mesa em julho.

Recorde-se que as eleições para a liderança do partido estão marcadas para janeiro, já que de acordo com os estatutos da Iniciativa Liberal o ato eleitoral é feito de dois em dois anos.

As atenções viradas para Mayan têm ganho maior relevo com a desfiliação de figuras importantes do partido, como a de Carla Castro, que recebeu o seu apoio. A somar há que contar com o resultado que alcançou em 2021 ao ter conseguido captar mais de 130 mil votos apesar de ser, na altura, um rosto desconhecido. E no seu discurso disse apenas: «Ganhei esta corrida como cidadão. Amanhã voltarei à minha vida como cidadão, mas valeu muito a pena sair do sofá e vir lutar por aquilo em que acredito».