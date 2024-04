Para sábado está prevista uma nova nuvem de poeiras

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) alertou esta sexta-feira que está prevista para sábado uma massa de ar com poeiras proveniente do norte de África. O fenómeno poderá afetar a qualidade do ar no Algarve, Lisboa e interior de Portugal.

Segundo a APA, esta massa de ar, oriunda dos desertos do norte de África e que irá atravessar maioritariamente Espanha, terá em Portugal “um incremento pouco significativo nas concentrações de partículas no ar”.

A APA, citada pela agência Lusa, assinala que em caso de precipitação haverá uma melhoria da qualidade do ar com arrastamento das partículas nas denominadas ‘chuvas de lama’.

Nestes casos, as autoridades de saúde recomendam à população que permaneça preferencialmente em casa, que use máscara nas saídas para a rua e evite atividades desportivas ao ar livre.