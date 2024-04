Ucrânia reclama ataque contra base aérea militar russa

Kiev reivindicou, esta sexta-feira, um ataque com drones contra uma base das Forças Aeroespaciais Russas na região de Rostov, na fronteira com a Ucrânia.

Em declarações ao jornal ucraniano Ukrainska Pravda, fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), citada pelas agências internacionais, disse que o ataque aconteceu na noite de quinta-feira e foi orquestrado pelo SBU em coordenação com as Forças Armadas ucranianas.

“Pelo menos seis aviões militares da Federação Russa foram destruídos e oito outros sofreram danos significativos”, adiantou a mesma fonte, acrescentando que a base em questão está situada perto da cidade de Morozovsk, e é usada por Moscovo para atacar as posições do Exército ucraniano.

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo informou, hoje, que 53 drones ucranianos de asa fixa foram abatidos sobre o território de cinco regiões russas.