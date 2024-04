Nuno Borges resiste no Estoril Open

Nuno Borges está nos quartos de final do Estoril Open depois de vencer o italiano Lorenzo Musetti (24.º do mundo) em dois sets (7-6 e 6-3). O tenista português (62.º do ranking ATP) sentiu grandes dificuldades na primeira partida e só garantiu o triunfo no tie break. Depois, recuperou a confiança e a qualidade do seu ténis e venceu o segundo set. Na próxima ronda vai defrontar Cristian Garín (112.º do ranking mundial). João Sousa despediu-se dos courts e terminou uma era do ténis português. A sua presença no Estoril Open foi curta, já que perdeu com Arthur Fils (5-7 e 4-6). «Por incrível que pareça, estava zero nervoso. Sabia que ia dar o meu melhor e não tinha nada a perder. Sinto-me realizado pelo encontro», disse depois de terminada a partida. Em relação ao final de carreira, afirmou: «São muitas emoções. Depois de tantos anos dedicados ao ténis terminar neste court tão especial para mim é muito bom. Não podia ter escolhido melhor palco». João Sousa ainda participou na partida de pares com o brasileiro João Fonseca, mas também aqui foi eliminado.