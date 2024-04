Propostas de Secretários de Estado aceites pelo Presidente da República

O Governo terá, além dos 17 ministros, 41 secretários de Estado. As propostas para estes governantes foram apresentadas esta quinta-feira pelo primeiro-ministro ao Presidente da República, que as aceitou.

Luís Montenegro esteve esta tarde reunido com Marcelo Rebelo de Sousa, naquela que foi a primeira reunião após a tomada de posse do Governo. À saída do encontro de hora e meia, o líder do Executivo antecipou que a divulgação aconteceria em breve.

O Presidente da República recebeu hoje do Primeiro-ministro a seguinte proposta de nomeação de Secretários de Estado do novo Governo:

MINISTÉRIO DE ESTADO E DE NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS EUROPEUS: INÊS CARMELO ROSA CALADO LOPES DOMINGOS

SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E DA COOPERAÇÃO: NUNO RICARDO RIBEIRO DE CARVALHO DE AZEVEDO SAMPAIO

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS:

JOSÉ DE ALMEIDA CESÁRIO



MINISTÉRIO DE ESTADO E DAS FINANÇAS

SECRETÁRIO DE ESTADO DO ORÇAMENTO: JOSÉ MARIA GONÇALVES PEREIRA BRANDÃO DE BRITO

SECRETÁRIA DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS: CLÁUDIA MARIA DOS REIS DUARTE MELO DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TESOURO E DAS FINANÇAS: JOÃO ALEXANDRE DA SILVA LOPES

SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MARISA DA LUZ BENTO GARRIDO MARQUES OLIVEIRA



MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA

SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS: PAULO JOSÉ MARTINS RAPOSO LOPES MARCELO

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA PRESIDÊNCIA: RUI ARMINDO DA COSTA FREITAS



MINISTÉRIO DA COESÃO TERRITORIAL

SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

HÉLDER MANUEL GOMES DOS REIS

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

HERNÂNI DIAS



MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES: CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU AMORIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO: PEDRO MIGUEL PEREIRA DIAS



MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA DEFESA NACIONAL: ÁLVARO CASTELO BRANCO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL: ANA ISABEL XAVIER



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DA JUSTIÇA: MARIA JOSÉ DIAS DA MOTA MAGALHÃES DE BARROS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUSTIÇA: MARIA CLARA FIGUEIREDO



MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA: TELMO AUGUSTO JANES DE NORONHA CÔRREA

SECRETÁRIO DE ESTADO DA PROTEÇÃO CIVIL: PAULO SIMÕES RIBEIRO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO: MANUEL ALEXANDRE MATEUS HOMEM CRISTO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO: PEDRO TIAGO DANTAS MACHADO DA CUNHA

SECRETÁRIA DE ESTADO DA CIÊNCIA: ANA MARIA SEVERINO DE ALMEIDA PAIVA



MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE: ANA MARGARIDA PINHEIRO POVO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO DA SAÚDE: CRISTINA ALEXANDRA RODRIGUES DA CRUZ VAZ TOMÉ



MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS: HUGO MORATO ALFACE DO ESPÍRITO SANTO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA MOBILIDADE: CRISTINA MARIA DOS SANTOS PINTO DIAS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO: PATRÍCIA GONÇALVES COSTA DE MACHADO SANTOS



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO: PEDRO MANUEL MONTEIRO MACHADO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA: JOÃO RUI DA SILVA GOMES FERREIRA

SECRETÁRIA DE ESTADO DO MAR: LÍDIA BULCÃO



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO: ADRIANO RAFAEL SOUSA MOREIRA

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA SEGURANÇA SOCIAL: JORGE MANUEL DE ALMEIDA CAMPINO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA AÇÃO SOCIAL E DA INCLUSÃO: CLARA MARQUES MENDES



MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ENERGIA

SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE: EMÍDIO FERREIRA DOS SANTOS SOUSA

SECRETÁRIA DE ESTADO DA ENERGIA: MARIA JOÃO PEREIRA



MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E MODERNIZAÇÃO

SECRETÁRIA DE ESTADO DA IGUALDADE: CARLA DA CRUZ MOURO

SECRETÁRIO DE ESTADO DA MODERNIZAÇÃO E DA DIGITALIZAÇÃO: ALBERTO MANUEL RODRIGUES DA SILVA



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PESCAS

SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA: JOÃO MANUEL MOURA RODRIGUES

SECRETÁRIA DE ESTADO DAS PESCAS: CLÁUDIA SOFIA GOMES MONTEIRO DE AGUIAR

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS: RUI MIGUEL LADEIRA PEREIRA

MINISTÉRIO DA CULTURA

SECRETÁRIA DA ESTADO DA CULTURA: MARIA DE LURDES DOS ANJOS CRAVEIRO

O Presidente da República deu o seu assentimento à proposta, estando a posse prevista para amanhã, sexta-feira, dia 5 de abril, às 18h00, no Palácio Nacional da Ajuda.