Jovem detido para cumprir pena por violência doméstica

Um homem, de 23 anos, foi detido no dia 2 de abril, no Parque das Nações, em Lisboa, no âmbito de um mandado de detenção para cumprir pena de prisão efetiva, pelo crime de violência doméstica contra cônjuge ou análogos.

Em comunicação, enviado às redações, a força de segurança informa que o jovem foi intercetado na estação ferroviária do Oriente quando os agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) patrulhavam a área.

“Os polícias avistaram o suspeito a esquivar-se à presença policial e, numa abordagem proativa, foi solicitada a sua identificação o que permitiu confirmar a existência de um mandado de detenção para cumprimento de três anos e três meses de prisão efetiva”, acrescenta a nota.

Após as diligências necessárias ao caso, “o detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa” para cumprir a pena, diz ainda a nota.