França inaugura Centro Aquático a menos de quatro meses dos Jogos Olímpicos

O Presidente de França, Emmanuel Macron, inaugurou, esta quinta-feira, o Centro Aquático para os Jogos Olímpicos Paris2024. Este edifício em madeira irá acolher as modalidades aquáticas na prova olímpica.

O chefe de Estado francês, no discurso de inauguração, disse que este edíficio, que se encontra junto ao Stade de France, é a maior infraestrutura desportiva, construida pela organização, e assinala um exemplo de compromisso do país com a competição.

"É um exemplo de que a França entrega as infraestruturas nos prazos e dentro do orçamento", disse o presidente.

O Centro Aquático, cuja estrutura superior parece uma onda, teve o custo de 188 milhões de euros, e é considerado um edifício inovador, não apenas à estética, mas também no que diz respeito às suas componentes ecológicas.

A estrutura tem capacidade para receber 5.000 espectadores, tornando-se na maior piscina em França. O edífico tem uma ligação, através de uma ponde pedonal, que passa por cima da autoestrada, ao Stade de France, que irá albergar grande parte das provas de atletismo.

O Centro aquático conta com uma piscina modular, que no decorrer de os Jogos irá ser dividida em duas, uma das quais para a natação sincronizada e saltos, e a sua conceção foi no sentido de limitar ao máximo o consumo energético, numa estrutura com uma cobertura de 5.000 metros quadrados de painéis fotovoltaicos e climatização à base de biomassa.

Os Jogos Olímpicos de Paris2024 decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto, sendo seguido, como é tradição, pelos Paralímpicos, entre 28 de agosto e 08 de setembro.