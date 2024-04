Educação. Petição contra manuais digitais vai a comissão parlamentar

Vai ser entregue, na sexta-feira, na Assembleia da República, uma petição pelo fim do projeto-piloto de manuais digitais nas escolas.

A iniciativa, do “Movimento Menos Ecrãs, Mais Vida” que irá entregar a petição intitulada “Contra a excessiva digitalização no ensino e a massificação dos manuais escolares digitais”, já conta com mais de quatro mil assinaturas, reunidas em três meses.

O número obriga a que seja apreciada pela comissão parlamentar competente, num debate que irá acontecer após a apresentação do relatório final pelo deputado ao qual for distribuído o tema.

O objetivo da iniciativa passa pelo fim “imediato do projeto-piloto Manuais Digitais do ME nas escolas integrantes do projeto e pela continuidade dos manuais em papel em todas as escolas portuguesas”.

Recorde-se que o Ministério da Educação lançou o projeto de substituição de manuais em papel por livros digitais de forma gradual em 2020/2021.