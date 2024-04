Futebolista é morto a tiro durante assalto em Joanesburgo

O Kaiser Chiefs anunciou, esta quinta-feira, que o futebolista sul-africano, Luke Fleurs, foi baleado e morto, durante um assalto, na noite da passada quarta-feira, em JoanesBurgo.

O emblema da África do Sul anunciou, em comunicado, que: "É com profunda consternação e tristeza que tomamos conhecimento do trágico e prematuro falecimento de um dos nossos jogadores, Luke Fleurs. O antigo internacional jovem de 24 anos perdeu a vida depois de ter sido baleado durante um assalto na quarta-feira à noite em Joanesburgo. Foi levado de urgência para o hospital, onde sucumbiu aos ferimentos".

A imprensa sul-africana avança que o jogador encontrava-se num posto de abastecimento de combustível, quando foi abordado por indivíduos armados, que alegadamente, pretendiam roubar-lhe a viatura, tendo estes acabado por balear Fleurs.

O alteta do Kaiser Chiefs tinha chegado ao clube esta temporada, depois da sua longa passagem pelo Supersport, e ainda não tinha realizado qualquer jogo oficial pelo novo emblema.

"ssinou um contrato de dois anos com o clube em outubro de 2023. Ainda não tinha feito uma aparição oficial pelo clube, embora se tivesse sentado no banco da equipa. A direção, os jogadores e a equipa técnica do clube estão profundamente consternados com este acontecimento devastador", refere o documento.