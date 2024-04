Venezuela. Morreu o homem mais velho do mundo

Juan Vicente Pérez Mora, que detinha o recorde do homem mais velho do mundo, morreu com quase 115 anos, anunciaram as autoridades venezuelanas esta quinta-feira.

"Querido Juan Vicente Pérez Mora, hoje, com profunda tristeza e dor, nos despedimos de você, desse arquétipo de homem de Táchira, humilde, trabalhador, aprazível, entusiasta da família e da tradição", anunciou o governador do estado de Táchira, Freddy Bernal na sua conta da rede social X.

O venezuelano morreu a dois meses de fazer 115 anos. "Será sempre um símbolo de bondade, sabedoria e alegria, e o seu legado viverá para sempre nos nossos corações e nas nossas vidas", acrescentou Freddy Bernal, que teve "o prazer e o orgulho de o conhecer e de o partilhar com os seus entes queridos".

Juan Vicente Pérez Mora detinha o recorde mundial do Guinness World Records como o homem mais velho do mundo desde maio de 2022.