Stoltenberg defende que EUA precisam da NATO e dos países europeus

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, alertou, esta quinta-feira, que os Estados Unidos da América (EUA) precisam da Aliança Atlântica, e que, ao contar com os países europeus, Washington "tem mais amigos e parceiros do que qualquer outra potência".

O responsável, durante a cerimónia dos 75 anos da NATO, no seu quartel-general, em Bruxelas, referiu que: "Através da Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO], os EUA têm mais amigos e aliados do que qualquer outra potência. Não acredito na América sozinha, como também não acredito na Europa sozinha, acredito na América e na Europa juntos na NATO. Somos mais fortes e mais seguros juntos".

Stoltenberg acrescentou ainda que Washington "precisa da Europa", sendo que "os aliados europeus providenciam militares de classe mundial, vastas redes de inteligência e influência diplomática".

"Tudo isso multiplica a grandeza da América", concluiu.