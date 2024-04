Ucrânia. Ataques russos causam quatro mortos em Kharkiv

As tropas russas fizeram, na madrugada desta quinta-feira, pelo menos quatro mortos e 11 feridos em Kharkiv, na Ucrânia.

Numa nota publicada no Telegram, o chefe da região militar de Kharkiv, Oleg Synegubov, anunciou que a cidade foi alvo de ataque por parte de “pelo menos 15 drones inimigos” Shahed, fabricados pelo Irão, durante a noite.

Além das vítimas, os ataques também causaram danos nas infraestruturas.

Recorde-se que a cidade de Kharkiv, situada no nordeste do país, perto da fronteira com a Rússia, é uma das mais regularmente atacadas.