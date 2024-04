IGAI. Aberto processo a polícia que matou homem que o assaltou e sequestrou

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) confirmou que abriu um processo ao agente da PSP que matou a tiro um homem que terá assalto e sequestrado, na segunda-feira.

Foi "aberto um processo que se destina a apurar as circunstâncias em que foi utilizada arma de fogo, de que resultou uma morte", adiantou a IGAI à agência Lusa.

A Procuradoria-Geral da República confirmou, também numa resposta enviada à Lusa, a instauração de um inquérito que está a decorrer no Departamento de Instrução e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Logo na segunda-feira, fonte oficial da PSP tinha adiantado que o agente da PSP, que pertence ao Corpo de Segurança Pessoal da Unidade Especial de Polícia, seria alvo de um processo disciplinar, continuando a exercer funções na área de apoio, não estando na atividade operacional.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso. Recorde-se que, segundo o relato do agente da PSP, este foi abordado por um homem armado, acompanhado por uma mulher, quando estava na sua viatura particular. Terá sido obrigado pelos suspeitos a ir a um multibanco e depois até sua casa.

Já na sua residência, em Benfica, o polícia conseguiu aceder à sua arma de serviço e atingiu mortalmente o homem, enquanto a mulher ficou no exterior do prédio, acabando por ser detida quando as autoridades foram chamadas.

A mulher foi, entretanto, ouvida em tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.