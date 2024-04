Porto. Pai viola filha de oito anos após sair da prisão

Um homem, de 37 anos, foi detido, pela Polícia Judiciária, por ter violado a filha de oito anos, no Porto.

“Os factos ocorreram no passado mês de março, na cidade do Porto, após libertação do suspeito, que tinha estado preso por tráfico de estupefacientes, sem contacto com a menor durante vários meses”, informou a PJ, em comunicado.

A vítima acabou por revelar o que tinha acontecido “em virtude do desconforto físico e emocional que tais práticas lhe causavam”.

O pai vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.