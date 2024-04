Rio Maior. Fábrica de pão destruída por incêndio

Um incêndio deflagrou, ao início da tarde desta quarta-feira, numa fábrica de pão em Rio Maior.

“As chamas estão a consumir a zona da cobertura do edifício, afetando toda a área da fábrica, desde a produção aos serviços administrativos, tendo ruído já uma parte da fábrica”, disse o segundo comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, Rodrigo Bertelo, em declarações à agência Lusa.

As chamas provocaram a queda de uma parte do edifício e 94 trabalhadores tiveram de ser retirados do local. Três dos trabalhadores tiveram de ser assistidos no local, por terem inalado fumo.

O alerta foi dado às 13h10.