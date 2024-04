Espanha. Rubiales libertado após ter sido detido no aeroporto de Madrid

O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol foi libertado por volta da hora de almoço, depois de ter sido detido, esta quarta-feira de manhã, no aeroporto de Madrid, quando regressava a Espanha vindo da República Dominicana.

Luis Rubiales foi notificado dos factos que lhe são imputados, segundo a imprensa espanhola, mas vai ficar a aguardar julgamento em liberdade, segundo a imprensa espanhola.

Em causa está a acusação de desvio de fundos relacionada com a adjudicação de obras, no valor de 3,8 milhões de euros, da Federação à empresa Gruncosa, detida pelo ex-jogador de futebol Nené, que é amigo de Rubiales.

Recorde-se que o antigo dirigente está também a ser investigado no âmbito do beijo à jogadora Jenni Hermoso, após a vitória de Espanha na final do Mundial feminino, em agosto do ano passado.