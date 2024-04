Mudança de logótipo do Governo aprovada em Conselho de Ministros

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou, esta quarta-feira, que foi aprovada a mudança do logótipo do Governo, que volta a ter a esfera armilar, com quinas, escudo e castelo.

“Já tomámos decisões. A primeira foi alterar o logótipo que representa a República Portuguesa, repondo símbolos essenciais da nossa identidade, história e cultura. O logótipo volta a ter esfera armilar com quinas, escudo e castelos, identidade em que o povo português se revê”, afirmou António Leitão Amaro, no briefing após a reunião do Conselho de Ministros.

O governante adiantou ainda que o programa de Governo está já a ser preparado e esta primeira reunião serviu também para mandatar a ministra da Justiça para iniciar um processo de diálogo com todos os partidos, para elaborar um pacote de medidas de combate à corrupção.

“Começámos a trabalhar num governo de mudança para os portugueses: um governo humildade e de diálogo, mas que se propõe a fazer mudança estrutural do país. Hoje começámos a preparar programa de Governo. Queremos apresentar à AR até dia 10 de abril, até antes dos prazos constitucionais”, disse Leitão Amaro.

“O Conselho de Ministros deliberou mandatar ministra da justiça para iniciar processo de diálogo com todos os partidos com assento parlamentar e sociedade civil para adotarmos um pacote de medidas que seja ambicioso, eficaz e essencial para combater a corrupção”, acrescentou.