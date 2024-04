Porto. Dois agentes da PSP assistidos após fogo em apartamento

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num apartamento em Ramalde, no Porto, tendo provocado um ferido grave. Dois agentes da PSP tiveram também de ser assistidos devido à inalação de fumo.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse que o ferido grave é um homem, de 54 anos, que sofreu queimaduras, tendo por isso sido transportado para o Hospital de São João, no Porto.

O alerta para o incêndio, que ocorreu num apartamento de um prédio localizado na Rua Dom Jerónimo de Azevedo, foi dado às 9h21, tendo sido rapidamente extinto.

As causas do fogo ainda não desconhecidas.

No local, estão os Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros Voluntários Portuenses, uma viatura do INEM, duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER), uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE), bem como a Proteção Civil e a PSP.