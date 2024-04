Guerra. Forças israelitas mantêm operações no sul de Gaza

As tropas israelitas vão continuar a manter operações militares no bairro de Al Amal, na cidade de Khan Younis, na zona sul de Gaza, anunciou esta quinta-feira o Exército de Israel.

“As tropas [de Israel] continuam a atuar na zona de Al-Amal, Khan Younis, localizando armas e infraestruturas terroristas”, refere um comunicado militar, citado pelas agências internacionais, acrescentando que os militares “mataram e detiveram vários terroristas” e durante um “ataque direcionado” localizaram várias armas, dispositivos explosivos e granadas.

“Num confronto eliminaram uma célula terrorista”, acrescentou o Exército, informando ainda que, nas últimas 24 horas, deteve dezenas de “operacionais terroristas” que tentaram fugir do hospital Nasser em Khan Younis, assim como do hospital Al Amal, uma vez que os “terroristas” estavam organizados no local, tendo por isso realizado várias buscas “para garantir que a organização terrorista Hamas não restabeleça infraestruturas”.

Foram transferidos, assim, dezenas de suspeitos para as competências do organismo de segurança Shin Bet e à Unidade 504 da Direção dos Serviços de Informações Militares de Israel para interrogatórios.