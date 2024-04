Sporting empata na Luz e garante lugar na final

O Sporting empatou esta terça-feira, no Estádio da Luz, com o Benfica a dois golos e garantiu presença na final da Taça de Portugal em futebol. Os leões tinham vencido na primeira mão das meias (2-1) e aguardam agora pelo outro finalista que será decidido entre FC Porto e V. Guimarães.

O Benfica começou mais pressionante, mas foi o Sporting o primeiro a dar sinal de perigo, por intermédio de Hjulmand. Os encarnados tiveram duas oportunidades para marcar: Tengstedt rematou à trave e Di María viu Franco Israel evitar o golo com uma grande defesa. Mas o intervalo chegou com o marcador em branco.

No segundo tempo, a formação de Alvalade colocou-se na frente do marcador. Aos 47 minutos, Gyökeres surgiu na direita e serviu à entrada da área para o remate de Hjulmand, sem hipóteses para Trubin.

Passados pouco mais de cinco minutos, Neres trabalhou bem pelo lado direito e cruzou. Otamendi fugiu à marcação de Gyokeres e cabeceou para o empate encarnado. Mas nem dois minutos depois, Geny Catamo cruzou, Trubin defendeu para a frente e Paulinho aproveitou a para fazer o 2-1.

Aos 64 minutos, David Neres, de calcanhar, serviu Bah, que cruzou da direita para o segundo poste. Rafa só teve de encostar. O Benfica voltou a pressionar, mas Franco Israel segurou o empate com uma grande defesa a remate de Di María.

Com um resultado na eliminatória de 4-3, o Sporting , que já ganhou a prova em 17 ocasiões, a última em 2018/19, vai defrontar o vencedor da segunda meia-final, entre o FC Porto e Vitória Sport Clube (esta quarta-feira, no D. Afonso Henriques, e 17 de abril, no Dragão).