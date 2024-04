Tomada de posse do novo Governo

A tomada de posse do XXIV Governo Constitucional, liderado por Luís Montenegro, e composto por 17 ministros já teve início no Palácio na Nacional da Ajuda.

Acompanhe o juramento e a assinatura dos novos governantes na cerimónia, com três ausências a destacar, Mariana Mortágua, Paulo Raimundo e Pedro Nuno Santos, que escolheu Alexandra Leitão para representar o PS.

Tomada de Posse do XXIV Governo Constitucional https://t.co/ZculUWVaTA — República Portuguesa (@govpt) April 2, 2024

Luís Montenegro, primeiro-ministro

Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros

Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças

António Leitão Amaro, ministro da Presidência

Nuno Melo, ministro da Defesa

Rita Júdice, ministra da Justiça

Margarida Blasco, ministra da Administração Interna

Fernando Alexandre, ministro da Educação

Ana Paula Martins, ministra da Saúde

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação

Pedro Reis, ministro da Economia

Maria do Rosário Ramalho, ministra do Trabalho e Segurança Social

Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente

José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e Pesca

Dalila Rodrigues, ministra da Cultura