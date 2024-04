Loures. Homem acusado de agressões graves a bebé de 5 meses

Um homem, de 35 anos, foi detido em Loures, suspeito de agredir com violência a filha da companheira, de cinco meses.

Segundo a PSP, o homem foi detido na quinta-feira, à noite, após uma pessoa ter apresentado queixa numa esquadra, relatando episódios de "agressões físicas graves" à bebé, apresentando ainda um vídeo que demonstrando o comportamento violento do suspeito.

O denunciante, de acordo com as informações da polícia, terá conversado com a mãe da bebé e companheira do suspeito e, "perante a sua apatia em relação às agressões, resolveu deslocar-se ao departamento policial para relatar o sucedido".

A criança está internada em Unidade Hospitalar para observação.

O suspeito ficou em prisão preventiva.