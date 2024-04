Coreia do Norte dispara míssil balístico em direção ao mar do Japão

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico em direção ao mar do Japão, de acordo com agência de notícias Yonhap, que cita fontes militares sul-coreanas.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul referiu ter detetado o disparo de pelo menos um míssil balístico, sendo o primeiro lançamento detetado desde 18 de março, quando o líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou um exercício de tiro real de sistemas de artilharia concebidos para atingir a capital da Coreia do Sul.

Recorde-se que as tensões aumentaram desde 2022, quando Kim utilizou a invasão da Ucrânia pela Rússia como uma distração para acelerar os seus testes de mísseis e outras armas.