Cinco distritos do Norte sob aviso amarelo

A chuva e vento colocaram, esta terça-feira, os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Aveiro, por sua vez, está sob alerta de precipitação.

De acordo com o IPMA, os alertas são válidos entre as 12h00 e as 18h00 de hoje, com o aviso amarelo devido à chuva, que abrange Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Aveiro, a prever “períodos de chuva, por vezes forte e persistente”.

Está ainda previsto “vento forte de sudoeste, com rajadas até 75 km/h, podendo chegar a 95 km/h nas terras altas”, diz a mesma fonte.