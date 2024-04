Muitos são os que papagaiam a torto e a direito sobre um tal Caso-Calabote. Mas alguma vez lhes passou pela cabeça falar de um Caso-Guiomar? Dia 22 de março de 1959 – última Jornada do Campeonato Nacional. Teimam alguns (sempre os mesmos), em falar de um Caso Calabote. Mas alguém pôs a hipótese de existir um Caso Guiomar? No mesmo dia, à mesma hora.



Consultemos os jornais da altura, facto a facto, e vejamos o que aconteceu nessa jornada. Em Torres Vedras, onde o FCPorto venceu, e na Luz, onde o Benfica também venceu mas sem conseguir bater o adversário na diferença de golos. Depois tirem as vossas conclusões. Seja você o juiz!!!



Facto – O Benfica comandou largamente o campeonato de 1958/59.

Facto – Ao entrar para a última jornada o FC Porto gozava de vantagem perante o Benfica apenas na diferença entre golos marcados e sofridos: FC Porto (78-22); Benfica (71-19).

Facto – Supondo-se que o FC Porto ganharia o seu último jogo (em Torres Vedras, frente ao Torreense) por 1-0 o Benfica ficaria obrigado a ganhar em casa à CUF pelo menos por 6 golos de diferença.

Factos – Tanto CUF como Torreense estavam nos últimos lugares da tabela – o Torreense concluiria mesmo o campeonato na última posição, descendo de divisão; a CUF ficaria no quarto lugar a contar do fim.

Facto – Tanto FC Porto como Benfica eram claros favoritos nos seus jogos.

Factos – O árbitro do Benfica-CUF foi Inocêncio Calabote; o do Torreense-FC Porto foi Francisco Guiomar.

Facto – A equipa do Benfica entrou em campo com cerca de 5 minutos de atraso em relação ao FC Porto em Torres Vedras.

Facto – Aos 14 minutos de jogo já o Benfica vencia por 1-0, golo de Águas, de grande penalidade, considerada absolutamente indiscutível por Alfredo Farinha, o cronista de A Bola.

Facto – Mais golos se seguiram: aos 26 minutos, de novo Águas de ‘penalty’ a fazer o 2-0 – «penalidade algo forçada» segundo a opinião do mesmo Alfredo Farinha. O 3-0 surgiu aos 35 minutos, por Mendes, a passe de Águas.

Facto – Aos 14 minutos de jogo no Campo das Covas, António Manuel e Noé saltam a uma bola e o jogador do Torreense é obrigado a sair do relvado. A equipa de Torres Vedras joga largos minutos reduzida a dez elementos.

Facto – Aos 24 minutos, na sequência de um canto de Hernâni Perdigão faz o 1-0 para o FC Porto.

Facto – Dois minutos mais tarde António Manuel regressa de cabeça ligada. Assistira ao golo do FC Porto fora do campo, queixando-se com dores.

Factos – Quando chega o intervalo, num campo e noutro, o nervosismo mantém-se. O FC Porto continua em vantagem e, enquanto no Estádio da Luz os cufistas tudo faziam para queimar tempo, segundo Alfredo Farinha, em ABola; no Campo das Covas, Aurélio Márcio, outros dos monstros do jornalismo criticava a falta de qualidade da exibição portista.

Calabote? E Guiomar?

Facto – Três minutos após o intervalo, Chino, com um remate de longe, marca um golo de classe e põe o Benfica a ganhar por 4-0.

Facto – Aos 56 minutos, Quaresma, com uma cabeçada vigorosa, faz o golo da CUF e torna tudo mais complicado para o Benfica.

Facto – Aos 58 minutos, Cavém entra na área e é rasteirado. Penalty claro, segundo os cronistas um uníssono.

Facto – Escutam-se pelos transístores notícias de um estádio e de outro.

Facto – Aos 64 minutos, em Torres Vedras, Francisco Guiomar expulsou Manuel Carlos por carga sobre Carlos Duarte. Com António Manuel em esforço, o Torreense quebra no seu entusiasmo.

Facto – Na Luz o Benfica corre desesperadamente à procura de mais golos. Os jogadores da CUF continuam a exagerar nas quedas e nas perdas de tempo. Aos 65 minutos, Águas, num remate estupendo, faz o 6-1.

Facto – Apesar de jogar contra 10, o FC Porto não assume a sua nítida superioridade. O Torreense defende-se de forma galharda e mantém a sua baliza a salvo. Os adeptos portistas começam a sentir que podem perder o título que já consideravam ganho.

Facto – Aos 83 minutos, Mendes faz o 7-1 na conversão de um livre direto. O Benfica está na frente, mas ainda há muito para jogar.

Facto – O tempo escoa-se com rapidez. O Benfica cumpriu o seu trabalho, está na frente do campeonato, o FC Porto luta contra o destino. O Torreense, com menos um jogador em campo, fraqueja.

Facto – A dois minutos do fim do jogo em Torres Vedras, um livre apontado por Hernâni dá o golo a Noé. Saldanha procura atrasar o recomeço do encontro: Francisco Guiomar dá-lhe ordem de expulsão.

Facto – Na Luz, Inocêncio Calabote dá mais 4 minutos de descontos. Para quem está no estádio pecam por pouco.

Facto – O FC Porto joga o que falta contra um adversário desfeito (com apenas nove em campo e António Manuel diminuído). Só lhe falta um golo. Já não é assim tão difícil.

Facto – No último minuto da partida, Carlos Duarte tira um centro e Teixeira cabeceia por entre os defesas do Torreense. O título está ganho, ainda que tivesse sido necessário devastar o já condenado Torreense.

Facto – Os jogadores do FC Porto esperam pelo fim do jogo da Luz para comemorarem. Onze para onze, não tinham conseguido fazer um golo: foi preciso contar com a saída temporária de António Manuel, primeiro, e depois com as expulsões definitivas de Manuel Carlos e Saldanha para marcar o segundo e o terceiro.

Facto – Toda a gente conhece o nome de Calabote… Ninguém parece querer recordar o nome de Francisco Guiomar.

Conclusão – está na mão de quem tem os factos.