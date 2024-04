Mercado automóvel cresce 13,1% no 1.º trimestre

No primeiro trimestre foram colocados em circulação 68 520 novos veículos, o que representou um aumento de 13,1% relativamente ao mesmo período do ano anterior, só em março foram matriculados 26 240 veículos automóveis, ou seja, mais 6,7% que no mesmo mês de 2023, revelam dos dados da ACAP.

Quanto a categorias e tipos de veículos, em março foram matriculados em Portugal 22 796 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 6,2% que no mesmo mês do ano de 2023. De Janeiro a Março de 2024, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 59 044 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 13,1% relativamente a período homólogo de 2023.

Nos três primeiros meses do ano, 51,5% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente eléctricos e híbridos. A ACAP diz, no entanto, que em particular, verifica-se que 16% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram eléctricos. Já tendo e conta apenas o mês de março, o peso dos eléctricos foi de a 16,4% do mercado.

Quanto ao mercado de ligeiros de mercadorias registou, no terceiro mês de 2024, uma evolução positiva de 17% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.843 unidades matriculadas. Em termos acumulados, o mercado atingiu 7.591 unidades, o que representou um aumento de 14,1% face ao mesmo período do ano de 2023.

Em relação ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em março de 2024 verificou-se uma queda de 12,8% em relação ao mês homólogo de 2023, tendo sido comercializados 601 veículos desta categoria. No primeiro trimestre de 2024 as matrículas desta categoria totalizaram 1.885 unidades, o que representou um aumento do mercado de 9,5% relativamente ao mesmo período de 2023.