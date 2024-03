Criminalidade atinge valor mais elevado em 10 anos

A criminalidade aumentou em Portugal cerca de 8% no ano passado, em relação a 2022, revela, este domingo, a Direção-Geral de Política de Justiça.

Em comunicado, a Direção-Geral de Política de Justiça (DGPJ) refere que o número de crimes registados pelas autoridades policiais em 2023 foi de 371.995, mais 28.150 do que em 2022. Ao mesmo tempo, desde 2013 ( 376.403), que não se registavam em Portugal tantos crimes como em 2023.

Sobre o tipo de crime, a mesma fonte informa que os crimes contra o património representaram cerca de 51,0% do total (189.657 crimes). Em seguida, aparecem os crimes contra as pessoas, que corresponderam a cerca de 24,4% do total (90.840 crimes), estado os os crimes contra a vida em sociedade, que representaram 11,9% do total (44.439 crimes), em terceiro lugar.

Por sua vez, o tipo de crime que mais aumentou no ano passado é o contra o Estado (mais 16,9%), que passaram de 6.559 em 2022 para 7.713 em 2023.