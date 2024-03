Controlo das baixas médicas fica mais apertado a partir de segunda-feira

As baixas por doença passam a poder ser verificadas a qualquer momento pela Segurança Social, segundo o decreto-lei que entra em vigor a 1 de abril.

A novas regras, publicadas em Diário da República em janeiro passado, pretendem tornar o sistema de verificação de incapacidades mais eficiente e criterioso.

Além das fiscalizações a qualquer momento, as convocatórias passam a poder ser feitas através de SMS ou email, uma semana depois do início da baixa médica e as avaliações e os exames médicos poderão ser feitos por videochamada.