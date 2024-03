Papa vai estar presente hoje na Vigília Pascal

O Papa Francisco vai participar este sábado à noite na Vigília Pascal na Basílica de São Pedro, depois de ter cancelado a sua participação na Via-Sacra na sexta-feira, para "preservar a sua saúde".

O Sumo Pontífice, de 87 anos, deverá presidir à Vigília Pascal na Basílica de São Pedro às 19h30 – 18h30 em Portugal continental - perante milhares de peregrinos de todo o mundo.

Fonte do Vaticano, citada pela AFP, disse que a ausência de ontem se tratou de "uma simples medida de precaução", e garantiu que a saúde do Papa não mereceu "qualquer preocupação particular".