Barreiro. Jovem em estado grave após ter sido esfaqueado nas costas

Um jovem, com idade entre os 16 e os 20 anos, foi internado em estado grave no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sido esfaqueado nas costas no Barreiro.

A fonte da Direção Nacional da PSP adiantou, à agência Lusa, que uma patrulha encontrou o jovem ferido a correr com uma faca cravada nas costas no centro da cidade.

Os agentes abordaram o ferido, que estava acompanhado de outro jovem, mas ambos recusaram a contar o que tinha acontecido.

O jovem com a faca cravada nas costas foi transportado pelos bombeiros em estado grave para o hospital.

O caso está agora sob alçada da Polícia Judiciária.