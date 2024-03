Netanyahu dá "luz verde" a nova negociação sobre tréguas em Gaza

O gabinete do primeiro-ministro israelita informou, esta sexta-feira, que Benjamin Netanyahu deu "luz verde" para uma nova ronda de conversações, em Doha e no Cairo, para uma nova trégua em Gaza.

Em comunicado, o gabinete do governante indicou que: "Benjamin Netanyahu falou com o diretor da Mossad [serviços de informações externas israelitas] e com o diretor do Shin Bet [serviços de informações internas] e aprovou uma nova ronda de negociações nos próximos dias, em Doha [Qatar] e no Cairo [Egito]".

Desde que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou, na segunda-feira passada, uma resolução a apelar a um "cessar-fogo imediato", ambos os lados do conflito têm-se acusado mutuamente da incapacidade de alcancarém novas tréguas.

O Qatar, país que se encontra a mediar as conversações, indicou, na passada terça-feira, que as negociações entre o Israel e o Hamas, sobre uma possível trégua em Gaza e a libertação de reféns, continuavam a decorrer, contudo, têm sido divulgadas poucas informações relativamente às negociações.

O gabinete de Netanyahu referiu também, que o primeiro-ministro tinha contactado o chefe da Mossad, David Barnea, sobre as negociações, apesar de não dito se Barnea se deslocaria a Doha ou ao Cairo para as conversações.