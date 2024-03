Xabi Alonso permanece no Bayer Leverkusen

O técnico espanhol, Xabi Alonso, disse, esta sexta-feira, que o comando técnico do Bayer Leverkusen, clube que lidera a Liga alemã de futebol, "é o lugar certo" para estar.

Numa conferência de imprensa, de antevisão ao encontro com o Hoffenheim, da 27ª jornada da Bundesliga, o treinado espanhol referiu que: "Na semana passada, tive uma boa conversa com o Simon Rolfes [diretor desportivo], com o Fernando Carro [presidente do conselho de administração] e com o Werner Wenning [responsável pela comissão de acionistas], e informei-os que vou continuar no Bayer Leverkusen. Sinto que é o lugar certo para mim. Enquanto jovem treinador, tenho um bom pressentimento".

Xabi indicou também que a decisão, de continuar a treinar o clube na próxima temporada, foi inclusivamente "comunicada aos jogadores do plantel hoje de manhã".

O técnico espanhol tem vindo a ser associado a uma mudança de clube, no final da época, deixando o primeiro classificado da Liga alemã de futebol para o Liverpool ou para o Bayern Munique, emblemas que representou enquanto futebolista. Ambos os emblemas já anunciaram a saída de Jürgen Klopp e Thomas Tuchel, respetivamente.

Depois de estar três anos a treinar a equipa B da Real Sociedad, clube onde se formou enquanto jogador, Xabi Alonso encontra-se a realizar a segunda época como líder do Bayer Leverkusen, que está no topo da Bundesliga, com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Bayern Munique, ao fim de 26 jornadas.