Depressão Nélson. Quatro pessoas morrem em Espanha devido ao mau tempo

Os serviços de emergência espanhóis informaram, esta sexta-feira, que quatro pessoas morreram, depois de terem caído ao mar, em três acidentes na costa atlÂntica e mediterrânica de Espanha.

As mortes ocorreram depois de as autoridades espanholas terem emitdo avisos de ventos fortes e chuvas generalizadas em muitas partes do país.

Um menor de idade de nacionaldiade marroquina, e um adulto alemão, morreram na costa meditterânica, perto da cidade de Tarragona, no leste do país, avançam as forças de segurança espanholas.

A Guarda Civil explica que o adulto alemão entrou na água, para tentar resgatar o jovem, mas ambos acabaram por morrer.

Os serviços de emergência da região das Astúrias, referem que na costa Atlântica, um homem e uma mulher morreram depois de caírem ao mar. As autoridades locais, citadas pela agência espanhola EFE, indicam que o homem tinha nacionalidade birtânica.

Na passada quinta-feira, o serviço de metereologia de Espanha emitiu diversos avisos para ventos fortes, em várias zonas do país, nomeadamente na costa das Astúrias, onde as ondas podem chegar até sete metros de altura.