Parar para rezar: a Paixão de Cristo no shopping

O que é isto? Deve ter ver com a Páscoa. Parece um Presépio, mas não é». Diálogos como este revelam a surpresa de quem passa . Na escadaria do Amoreiras Shopping Center, no coração de Lisboa, as pessoas param admiradas com a representação da Via Sacra.

Tiram fotografias, filmam e abrem o QR Code que dá acesso às meditações de cada uma das 14 estações que ilustram o caminho de Jesus até ao Calvário. Desde a Última Ceia até à Ressurreição, passando pelo pormenor do Lenço de Madalena, a história da Paixão de Cristo é representada em detalhe por mais de 50 figuras.

Uma exposição de Cláudia Perdigão para enaltecer o espírito da Quaresma e da Semana Santa.