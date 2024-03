SNS. Abertas 322 vagas para fixar médicos em zonas carenciadas

O Ministério da Saúde anunciou, esta quinta-feira, a abertura de 322 vagas com incentivos para fixar mais médicos nas zonas consideradas carenciadas, são mais 47 vagas do que no ano passado.

"Esta medida específica, que permite dar incentivos a quem se fixar em zonas carenciadas, contribui para a garantia do direito constitucionalmente consagrado de proteção à saúde, independentemente da condição social, económica e local de residência de cada cidadão", lê-se no despacho do Governo, publicado em Diário da República, esta quinta-feira.

Foram abertas 18 vagas para a unidade local de saúde (ULS) do Arco Ribeirinho e do Estuário do Tejo, 17 vagas para a ULS de Leiria e do Oeste e 16 vagas para a ULS da Arrábida, da Lezíria, do Seixal, de Castelo Branco, de Loures-Odivelas, do Baixo Alentejo, do Litoral Alentejano e do Médio Tejo.

Na ULS da Cova da Beira, do Algarve e do Alto Alentejo foram abertas 15 vagas, na ULS da Guarda 11, na ULS de Trás-os-Montes e Alto Douro, de Viseu Dão-Lafões, do Alentejo Central e do Nordeste 10, na ULS de Amadora/Sintra e de São José oito, seis na ULS de Santa Maria, cinco na ULS de Lisboa Ocidental e uma ba ULS do Baixo Mondego.

O Governo justifica a abertura de mais de 300 vagas com "uma maior equidade no acesso aos cuidados de saúde médicos, minimizando as assimetrias regionais que possam persistir, sobretudo em zonas mais periféricas ou de maior pressão demográfica".

Sublinhe-se que, segundo o ministério da Saúde, a definição de zonas consideradas carenciadas assenta na percentagem do produto interno bruto (PIB) 'per capita', no número de trabalhadores médicos em função da densidade populacional abrangida pelo serviço ou estabelecimento de saúde e sua comparação com outros estabelecimentos do mesmo grupo, nos níveis de desempenho e, entre outras, na distância geográfica.