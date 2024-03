Depósitos a prazo disparam e atingem o valor mais alto de quase oito anos

O total de depósitos a prazo nos bancos aumentou 13 mil milhões de euros em fevereiro face ao mesmo mês de 2023 para 100.704 milhões de euros. Trata-se, de acordo com o Banco de Portugal, do valor mais alto desde maio de 2016.

A taxa de variação anual dos depósitos de particulares foi de 2%.

Já o 'stock' de depósitos das empresas nos bancos residentes totalizava, no final de fevereiro, 62.800 milhões de euros, menos 1,9% (menos 1.230 milhões) do que em fevereiro de 2023 e mais 0,42% (mais 300 milhões de euros) do que em janeiro de 2024.