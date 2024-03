Estreia em bolsa da Truth Social com disparo de mais de 50% das ações

As ações da empresa matriz da rede social do ex-presidente norte-americano Donald Trump, Truth Social, dispararam esta terça-feira 54% menos de uma hora depois de começarem a negociar no mercado em Wall Street.

Na abertura da bolsa de Nova Iorque, a empresa Trump Media & Technology Group (TMTG) negociava pela primeira vez no índice Nasdaq, com o símbolo DJT – as iniciais de Trump. O preço era de 70 dólares por ação, o que lhe dá um valor de mercado de 9.500 milhões de dólares (8.766 milhões de euros).

Esta empresa resultou da fusão da Truth Social e da Digital World Acquisition Corp (DWAC, uma das designadas sociedades instrumentais que visam facilitar operações bolsistas) realizada na passada sexta-feira.

Pela primeira vez em quase 30 anos há uma empresa de Trump cotada em bolsa. Em 1995 a sua rede de hotéis e casinos também o esteve, mas acabou na bancarrota e deixou a bolsa anos mais tarde.

Trump fica impedido de alienar ações durante pelo menos seis meses — o que o impede de usar o dinheiro de uma eventual venda para resolver os seus numerosos casos judiciais.

No entanto, há a possibilidade de o Conselho de Administração votar para permitir que o ex-presidente se desfaça de ações antes de acabar esse prazo.

Na segunda-feira, um tribunal de recurso nova-iorquino autorizou o ex-presidente dos EUA a pagar uma fiança menor do que a estabelecida inicialmente, num caso por fraude civil.

Caso o também candidato republicano às presidenciais de novembro Trump pague 175 milhões de dólares (cerca de 160 milhões de euros) dentro de 10 dias conseguirá impedir, por algum tempo, o Estado de apreender ativos seus, enquanto recorre da sentença que o obrigava a pagar 454 milhões de dólares.