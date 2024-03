Nome de Aguiar-Branco chumbado para presidente da Assembleia da República na primeira votação

O candidato proposto pelo PSD para a presidência da Assembleia da República falhou a eleição. José Pedro Aguiar-Branco teve 89 votos a favor, 134 votos em branco e 7 nulos.

A eleição do presidente do Parlamento exige uma maioria absoluta dos deputados, 116, não tendo sido conseguida numa primeira tentativa, a sessão foi interrompida e depois haverá nova votação.

Sublinhe-se que a coligação Aliança Democrática tem 79 deputados, o Chega e a IL, partidos que se contava apoiarem a eleição de Aguiar-Branco, têm, respetivamente, 50 e oito mandatos, o que somados daria 137 votos a favor.

Sublinhe-se que André Ventura terá recomendado à sua bancada que votassem favoravelmente ao nome proposto pelo PSD, no entanto o voto é secreto pelo que cada deputado pode fazer outra escolha.

Resta agora saber se o PSD voltará atrás no seu apoio à eleição de Diogo Pacheco de Amorim, candidato do Chega à vice-presidência do Parlamento.