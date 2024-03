Autópsia. Descobertas cápsulas com cocaína em corpo por identificar

Uma autópsia realizada ao cadáver encontrado em Rio de Mouro, no concelho de Sintra, revelou cerca de 11 mil doses de cocaína, cerca de 2 kg, distribuídas em cápsulas no interior do corpo do homem, ainda por identificar.

As autoridades suspeitam que se trate de um correio de droga, ao serviço de uma rede criminosa de tráfico, e que a morte tenha sido provocada pelo rebentamento de uma ou mais cápsulas de cocaína.

Sublinhe-se que a descoberta do corpo, há cerca de uma semana e meia, ocorreu poucos dias antes de duas pessoas terem sido detidas à chegada ao Aeroporto de Lisboa, com droga no organismo.

Os dois passageiros viajaram para Lisboa de avião a partir da América do Sul. Depois de terem sido presentes a juiz ficaram ambos em prisão preventiva.