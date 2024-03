Autoridade Palestiniana e Hamas congratulam resolução de cessar-fogo

"Congratulamo-nos com o apelo do Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo imediato em Gaza. Sublinhamos a necessidade de um cessar-fogo permanente que conduza à retirada de todas as forças sionistas e ao regresso dos deslocados", declarou o Hamas.