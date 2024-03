Uso do Snapchat e Instagram ligado ao aumento do desejo por cirurgia estética

Um novo estudo publicado no Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology - Efeitos da pandemia de COVID-19 no uso de redes sociais e na aceitação de procedimentos cosméticos é da autoria de Iman F. Khan, Henriette De La Garza, Michelle Lazar, Kevin F. Kennedy e Neelam A. Vashi - sugere uma forte ligação entre o uso de redes sociais, aplicações de edição de fotos e o desejo crescente por procedimentos cosméticos. Os investigadores descobriram que os indivíduos que passam um tempo considerável em plataformas como Snapchat e Instagram, e aqueles que se envolvem com aplicações de edição de fotos, são mais propensos a considerar a possibilidade de se submeterem a uma cirurgia estética. Os investigadores pretendiam explorar as formas diferenciadas pelas quais as representações virtuais de nós próprios impactam as nossas decisões na vida real, particularmente no que diz respeito à nossa aparência física. O termo “dismorfia do Snapchat” já entrou no léxico médico, descrevendo uma tendência em que os indivíduos procuram melhorias cosméticas para imitar as versões filtradas de si mesmos que apresentam online.

Aliás, já em 2018 falava-se na "dismorfia do Snapchat", pois os filtros do mesmo têm a capacidade de suavizar a pele, esconder imperfeições como manchas ou olheiras, afinar o rosto, adicionar sardas e até mesmo aumentar o tamanho dos lábios ou dos olhos. Como resultado, começaram a emergir novos padrões de beleza entre os jovens. Esta obsessão por alcançar uma imagem perfeita, muitas vezes distorcida pelos filtros digitais, pode levar as pessoas a perderem o contacto com a realidade e criar expectativas irreais sobre a sua própria aparência. Tal pode ser particularmente prejudicial para adolescentes e pessoas com Transtorno Dismórfico Corporal (TDC), uma condição de saúde mental que afeta a perceção da própria imagem. A "dismorfia do Snapchat" é apenas um exemplo do impacto negativo que as redes sociais podem ter na autoestima e na saúde mental dos jovens. Estudos anteriores já haviam demonstrado que o uso excessivo das redes sociais, incluindo o vício em tirar selfies, pode contribuir para problemas de saúde mental. E estes filtros não estão limitados ao Snapchat: também estão disponíveis noutras plataformas como Instagram e Facebook. Até mesmo celebridades aderiram a essa tendência, partilhando fotos e vídeos editados com esses filtros.