Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, num navio de cruzeiro em Oliveira do Douro, Gaia.

De acordo com o Jornal de Notícias, a embarcação foi evacuada e não há vítimas a registar.

A causa do incêndio terá origem na casa das máquinas do cruzeiro Vasco da Gama, que está atracado no cais de Quebrantões, em Oliveira do Douro.

O navio foi evacuado.