Investimento público. Execução 600 milhões de euros abaixo do previsto

A execução do investimento público ficou, em 2023, mais de 600 milhões de euros (ME) aquém do previsto, que seria de 7.404 ME em 2023. De acordo com dados divulgados esta segunda-feira, a cifra ficou-se nos 6.742,8 ME.

O Ministério das Finanças previa, na proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), entregue em outubro, que o investimento público se cifrasse em 7.404 milhões de euros em 2023.

Mas os dados do INE revelam que o investimento público (medido pela Formação Bruta de Capital Fixo) ficou subexecutado. O total foi de 6.742,8 ME, uma diferença de 661 ME face ao previsto.

A previsão de outubro já traduzia uma revisão em baixa face ao inicialmente projetado quando foi entregue a proposta de OE2023, em outubro de 2022.

No OE2023, o Governo estimava que o investimento público totalizasse 8.618 ME, pelo que a diferença face aos dados publicados esta segunda-feira pelo INE ascende a 1.875,2 ME.

Ao longo dos últimos anos, a execução do investimento público tem ficado recorrentemente abaixo do orçamentado.

No OE2024, o Ministério das Finanças previa que o investimento público subisse de 7.404 ME em 2023 para 9.197 ME em 2024, um aumento homólogo de 24,2% (ou 1.793 ME).

Os dados divulgados hoje pelo INE indicam que o investimento público subiu 969,7 ME entre 2022 e 2023.