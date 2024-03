Costa para Marcelo: "Quero agradecer estes oito anos de cooperação e solidariedade institucional"

O primeiro-ministro demissionário, que falava aos jornalistas no final da reunião do Conselho de Ministros, ao lado do chefe de Estado, disse que “dificilmente será possível encontrar outro período em que a relação entre o Governo e a Presidência tenha seguido de forma tão fluida, cooperativa e solidária”.