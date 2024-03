Rússia. Hospital de Moscovo alvo de ameaça de bomba

Três dias depois do atentado, numa sala de espetáculos, na Rússia, o centro de diagnóstico do Hospital Pirogov foi alvo de uma ameaça de bomba. Foram retirados mais de 900 doentes do hospital.

Uma fonte, citada pela agência noticiosa Tass, indica que “houve uma evacuação que envolveu 900 pessoas”, no hospital onde estão internados alguns dos feridos do atentado da passada sexta-feira.

A direção do centro tinha recebido uma carta, que alertava que mochilas com explosivos estavam escondidas em vários andares do edifício, e que haveria uma ativação num período de 40 minutos.

No passado domingo, foi evacuado outro edifício, na Rússia. O centro comercial London Mall, em São Petersburgo teve de ser evacuado devido a uma ameaça de bomba.

Especialistas russos encontra-se a trabalhar no local.

O atentado no Crocus City Hall, de acordo com os últimos dados oficias, já fez pelo menos 137 mortos e 182 feridos.