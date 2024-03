Chuvas fortes causam 25 mortes no sudeste do Brasil

Depois de uma onda de calor extremo, o sudeste do Brasil foi agora afetado por chuvas fortes, que já mataram, pelo menos, 25 pessoas. Os estados mais afetados foram o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

O mais recente balanço do Sistema Nacional e Proteção da Defesa brasileiro, indicava que 17 mortes foram registadas em Espírito Santo, um aumento de cinco óbitos face ao balanço anterior, divulgado sábado à noite.

A maioria destas vítimas (15), encontravam-se em Mimoso do Sul, uma cidade com perto de 25 mil habitantes, que foi uma das mais afetadas pelo mau tempo, que começou na noite de sexta-feira e causou inundações que só começaram a diminuir no domingo.