Canoagem. Fernando Pimenta vence prova nacional de fundo pela 16.ª vez

O canoísta Fernando Pimenta sagrou-se, no passado domingo, campeão nacional de fundo, pela 16.ª vez, sendo esta a sua 17.ª participação na prova.

O atleta de 34 anos, que representa o Benfica, completou a prova de K1.5000, que decorreu no rio Tua, em Mirandela, em 19,40 minutos.

Atrás do campeão seguia José Ramalho, do Clube Náutico do Prado, a 0,98s, e João Ribeiro, outro atleta do Benfica.

Na prova feminina, Teresa Portela levou para casa o bronze, depois de concluir o percurso em 22,09 minutos.