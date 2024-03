Registado sismo de magnitude 2,4 na ilha Terceira

Um sismo, de magnitude 2,4 na escala de Richter, foi sentido ao início da tarde de hoje na ilha Terceira, nos Açores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o tremor foi registado às 14h06 locais, e no causou qualquer dano material.

O epicentro deu-se a cerca de quatro quilómetros a sul de Raminho (Terceira), foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Quatro Ribeiras.

Recorde-se que, só na sexta-feira passada, foram registados quatro sismos sentidos na ilha Terceira.