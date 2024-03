Detidos três suspeitos de terem mandado assassinar Marielle Franco

A polícia federal do Brasil deteve, este domingo, três suspeitos de mandar matar Marielle Franco (PSOL), vereadora que foi assassinada no dia 14 de março de 2018. Os suspeitos detidos são os políticos e irmãos Chiquinho e Domingos Brazão e o ex-delegado da polícia do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa.

Para além das detenções, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, na região do Rio de Janeiro, de acordo com a imprensa brasileira.

As detenções e mandados de busca acontecem na sequência Operação Murder, autorizada pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e realizada pela Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e Ministério Público do Rio de Janeiro.

O nome dos três suspeitos detidos foi dado pelo ex-agente da polícia Ronnie Lessa, em regime de delação premiada.

“Só deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê?Agradeço o empenho da PF, do gov federal, do MP federal e estadual e do ministro Alexandre de Moraes. Estamos mais perto da Justiça! Grande dia!”, escreveu Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial do Brasil e irmã de Marielle, nas redes sociais.