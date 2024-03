Homem despista-se contra fábrica ao tentar fugir da polícia

Um homem, de 56 anos, foi detido pela PSP de Leiria, na madrugada deste domingo, enquanto tentada fugir de uma “concentração de tunning”, nas Caldas da Rainha.

Em comunicado, enviado às redações, as autoridades informam que o suspeito “encontrava-se numa das concentrações Tunning, que se têm realizado na zona industrial de Caldas da Rainha, tal como em outras zonas do distrito de Leiria”.

Depois, com as chega dos agentes policiais, “os participantes começaram a dispersar, tendo o condutor detido acabado por se despistar, entrando com a sua viatura numa das fábricas circundantes”.

O detido será presente no Tribunal de Caldas da Rainha, na segunda-feira.